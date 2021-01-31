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На Украине без электричества остались почти 70 населенных пунктов

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Почти 70 населенных пунктов в пяти областях Украины остаются без электроснабжения из-за обильных снегопадов, дождя и сильного ветра. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщила Государственная служба страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Причинами отключений подачи электроэнергии названо срабатывание автоматической системы защиты ЛЭП. Без электричества остаются жители 68 населенных пунктов. Уточняется, что в регионах страны сохраняется сильный ветер со скоростью при порывах до 20 м/с.

32 населенных пункта остались без света в Одесской области, 25 — в Николаевской, восемь — в Киевской, два — в Днепропетровской и один находится в Закарпатской области.

Сильные снегопады прошли на всей территории Украины. Два дня назад в ГСЧС сообщали об отключении от электроснабжения более 350 населенных пунктов в семи областях Украины.

Ранее на этой неделе в литовском Вильнюсе из-за снегопада обрушился купол футбольного стадиона гимназии, расположенной в микрорайоне Пилайте. Основной версией случившегося стала большая «снежная шапка», которая образовалась на куполе из-за трехдневного снегопада.

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