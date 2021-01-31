Сотрудники полиции раздали маски участникам незаконной акции в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники полиции выдают медицинские маски тем участникам несогласованной акции, кто пришел без них, а также просят людей разойтись по домам. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил портал vn.ru.

Отмечается, что полицейские в центре Новосибирска ведут себя вежливо, корректно и просят разойтись участников несанкционированной акции. По официальным данным ГУ МВД по региону, в центре Новосибирска собралось около 500 человек.

Как напомнил юрист Олег Пучков, массовое мероприятие считается законным, если оно было заранее согласовано, а для этого необходимые документы подаются в мэрию города.

Проходящие в воскресенье акции согласованы не были, в связи с чем граждан могут привлечь к ответственности.

Как накануне напомнили в ГУ МВД по Новосибирской области, попытки провести несогласованное публичное мероприятие или любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и пресекаться.

Также отмечалось, что протестующие будут привлечены по ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). За это правонарушение предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей.

Несогласованные акции также прошли 31 января в Якутске, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Хабаровске. По данным МВД по Республике Саха, в Якутске на акции вышли 25 человек, задержаны были 14 граждан.

На несогласованную акцию в Петропавловске-Камчатском вышли 30 человек, в Хабаровске — 58, во Владивостоке — около 60.

Накануне МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. До этого ведомство уже публиковало предостережение для россиян от участия в несанкционированных акциях в воскресенье. В частности, в МВД предупреждали, что их организаторы призывают своих сторонников к агрессии в отношении сотрудников правоохранительных органов. Совершившие неповиновение или акты агрессии в отношении правоохранителей будут задержаны и привлечены к ответственности.

23 января в ряде российских городов также прошли несогласованные акции. При этом в соцсетях активно призывали к участию в них несовершеннолетних. 21 января в Сети запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Всего по итогам незаконных акций были возбуждены более двух десятков уголовных дел, в том числе по статьям о применении насилия к представителям власти, хулиганстве, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.