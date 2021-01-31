В Якутии и на Камчатке прошли малочисленные несанкционированные акции

Несогласованные акции прошли 31 января в Якутске и Петропавловске-Камчатском. При этом высокого интереса среди граждан к мероприятиям не наблюдалось.

Так, по данным МВД по Республике Саха, в Якутске на акции вышли 25 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены 14 граждан.

На несогласованную акцию на центральной площади Петропавловска-Камчатского вышли 30 человек, отметили в краевом управлении МВД России.

Сама акция продлилась 1,5 часа. Задержаны были девять человек. Им грозят штрафы или обязательные работы за нарушение ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга…»).

Также несанкционированные акции уже завершились в Хабаровске и во Владивостоке.

По данным правительства Приморья, во Владивостоке на площадь вышли примерно 60 человек. По данным полиции, в Хабаровске в акции участвовали 58 человек, 13 из которых были задержаны.

Накануне МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. Ведомство предупредило о высоком риске провокаций на подобных акциях.

Кроме того, организаторы незаконных акций зачастую призывают к агрессии в отношении сотрудников правоохранительных органов. В МВД предупредили об ответственности за правонарушения.

23 января в ряде российских городов также прошли несогласованные акции. При этом в соцсетях активно призывали к участию в них несовершеннолетних. 21 января в Сети даже запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Всего по итогам незаконных акций были возбуждены более двух десятков уголовных дел, в том числе по статьям о применении насилия к представителям власти, хулиганстве, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.