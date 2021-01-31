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Главком ВСУ и начальник генштаба подали в суд на минобороны Украины

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий Воздушными силами украинской армии Сергей Дроздов обратились с исками в суд к минобороны страны с требованием отменить дисциплинарные взыскания, вынесенные в отношении них по итогам служебного расследования. Об этом 30 января сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

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Хомчак и Корнийчук подали иски в Окружной административный суд Киева, Дроздов обратился в Винницкий окружной административный суд.

Высокопоставленные военнослужащие получили взыскание, как пишет «Газета.ру», по результатам служебной проверки крушения самолета Ан-26.

Строгий выговор Дроздову и Корнийчуку в ноябре 2020 года объявил глава украинского оборонного ведомства Андрей Таран. Хомчаку вынесли дисциплинарное взыскание.

Истцы просят признать приказы ведомства незаконными и отменить их. Хомчак требует признать противоправными действия должностных лиц ведомства в ходе проведения расследования, обстоятельства которого засекречены.

Военно-транспортный самолет Ан-26 с 20 курсантами Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семью членами экипажа разбился 26 сентября 2020 года вблизи города Чугуев в Харьковской области. Погибли 26 человек. Эксперты и политики тогда заявили, что привели к катастрофе «мнимые реформы» и «бардак», а также плачевное состояние авиапарка страны.

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