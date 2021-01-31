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Водитель насильно высадил ребенка из автобуса в Южно-Сахалинске

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Водитель маршрутки в Южно-Сахалинске насильно высадил ребенка из автобуса, по факту произошедшего проводится проверка. Об этом 31 января говорится в сообщении на сайте мэрии города.

Как уточняется, проверку начали после появления видео инцидента. На кадрах запечатлено, как водитель применяет силу к школьнику и выталкивает его из транспорта. Ребенок в ходе потасовки упал на землю.

«По предварительной информации, у школьника не сработал проездной билет. Водитель высадил подростка. При этом, как видно на съемке, сделал это с применением физической силы», — отметили в администрации области.

В настоящее время водитель снят с линии, мужчина дает объяснения. Частный перевозчик, который предоставил водителю работу, обслуживает муниципальные маршруты давно, ранее водитель не имел замечаний. Власти подняли вопрос о расторжении с работником трудового договора.

Весной 2019 года в Ханты-Мансийске кондуктор выгнала из автобуса девочку за то, что та хотела расплатиться банковской карточкой. В салоне терминал не работал, а у ребенка не было с собой наличных денег. В тот день в Ханты-Мансийске был шквалистый ветер до 20 м/с, метель и гололед.

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