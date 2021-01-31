В Госдуме назвали главную цель санкций Запада из-за Крыма

Главная цель санкций западных стран в отношении России ― сдерживание развития государства, а Крым стал лишь формальным поводом для введения этих ограничений. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

«Западные страны ввели бы санкции против России в любом случае. Крым — лишь подвернувшийся формальный повод. Главная цель ― помешать становлению России как одной из самых мощных и ведущих стран мира», ― цитирует его 31 января «РИА Новости».

Шеремет объяснил, что как только какая-либо страна начинает становиться экономически самостоятельной и независимой, западные государства включают механизм санкций, причем, по его словам, в пример можно привести не только Россию, но и Китай.

Депутат отметил, что в настоящее время идет «вялотекущая холодная война», однако предостерег от разговора с РФ на языке силы и санкций, так как это бесполезно.

Накануне глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк указал на то, что западные санкции против России, введенные из-за Крыма, сработали как эффект бумеранга, значительно повысив интерес к региону со стороны иностранных туристов.

Ранее, 30 января, посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники не ослабят санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине. По его словам, вопрос о действиях на Украине остался приоритетным для администрации США.

В декабре 2020 года Шеремет назвал постыдной позицию властей США, отказывающихся признавать Крым российским. В октябре член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал Вашингтон и Киев забыть о том, что Крымский регион когда-то был в составе Украины.

Крым вернулся в состав России в 2014 году путем референдума, на котором большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на это, Украина, США и ряд западных стран отказались признавать итоги голосования и применили санкции в отношении Москвы.

Россия неоднократно подчеркивала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным, а вопрос принадлежности полуострова закрыт.