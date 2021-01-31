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Пять адвокатов отказались представлять интересы Дональда Трампа

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Дональд Трамп остался без адвокатов накануне процесса об импичменте, сообщает со ссылкой на источники телеканал CNN. Команду бывшего президента США покинули пять защитников. Первыми интересы Трампа отказались представлять Дебора Барбье и Бутч Бауэрс. Адвокаты проработали с бывшим главой Штатов меньше недели, передает телеканал «Известия». Затем перестали сотрудничать Джонни Гэссер, Грег Харрис и Джошуа Говард. Журналисты называют причиной разногласия нежелание экс-главы Белого дома принимать итоги выборов. Адвокаты в пользу защиты выдвигали незаконность импичмента. Слушания в сенате назначены на 9 февраля.

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