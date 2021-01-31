Пять адвокатов отказались представлять интересы Дональда Трампа

Дональд Трамп остался без адвокатов накануне процесса об импичменте, сообщает со ссылкой на источники телеканал CNN. Команду бывшего президента США покинули пять защитников. Первыми интересы Трампа отказались представлять Дебора Барбье и Бутч Бауэрс. Адвокаты проработали с бывшим главой Штатов меньше недели, передает телеканал «Известия». Затем перестали сотрудничать Джонни Гэссер, Грег Харрис и Джошуа Говард. Журналисты называют причиной разногласия нежелание экс-главы Белого дома принимать итоги выборов. Адвокаты в пользу защиты выдвигали незаконность импичмента. Слушания в сенате назначены на 9 февраля.

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