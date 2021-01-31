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Задержаны подозреваемые в убийстве молодого футболиста в Омске

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Омские правоохранители задержали подозреваемых в убийстве 21-летнего футболиста Егора Дробыша, который ранее выступал за команду «Иртыш». Об этом 31 января говорится в сообщении на сайте СУ СКР по региону.

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На спортсмена и его знакомого напали 27 января на улице Магистральной. Молодые люди возвращались домой из магазина с пакетом. Злоумышленники напали сзади, ударив обоих ножом. 21-летний Дробыш скончался, его 22-летнего друга врачам удалось спасти.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«В результате грамотно проведенных совместных мероприятий и следственных действий следователями и сотрудниками полиции вчера были установлены подозреваемые лица, которые были задержаны при силовой поддержке бойцов Росгвардии», — отметили в ведомстве.

Подозреваемые 30 и 33 лет в ходе допроса признались в совершении преступления.

О том, что футболист Дробыш погиб в ночь на 27 января, сообщила администрация ФК «Иртыш» в социальной сети «ВКонтакте».Руководство клуба «Иртыш» выразило соболезнования родным и близким футболиста.

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