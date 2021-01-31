Нарушителей ПДД будут вычислять при помощи специальной нейросети

В Подмосковье нейросеть будет выискивать нарушителей ПДД. Непристегнутых водителей вычислят с помощью камер. Данные поступят к разработчикам системы, сообщает телеканал «Известия». Искусственный интеллект будет определять нарушения по фото. Камера фиксирует переднюю часть автомобиля. Пока система работает в тестовом режиме. Нейросеть хотят обучить различать машины нарушителей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.