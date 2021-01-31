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Во Владивостоке в незаконной акции приняли участие около 60 человек

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В несанкционированной акции, которая прошла в центре Владивостока 31 января, приняли участие примерно 60 человек. Об этом в воскресенье заявили ТАСС в пресс-службе правительства Приморья.

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«По информации департамента внутренней политики, на митинг вышло около 60 человек», ― сказали агентству.

Отмечается, что изначально участники акции собрались на центральной площади Владивостока, однако ОМОН пресек мероприятие. После этого граждане направились на набережную Спортивной гавани, где и продолжили акцию.

Также несанкционированная акция прошла в Хабаровске. На нее, по данным регионального главка МВД вышли 58 человек, 13 из которых были задержаны.

Накануне МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января.

Ведомство предупредило, что организаторы таких акций зачастую призывают к агрессии в отношении сотрудников правоохранительных органов. В МВД предупредили об ответственности за правонарушения на незаконных мероприятиях.

Ранее, 29 января, пресс-служба ведомства напомнила о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках. Отмечалось, что по ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. С аналогичным предупреждением к гражданам обратились и в Генпрокуратуре РФ.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. После акций следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, хулиганстве, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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