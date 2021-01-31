В первый день февраля россиян ожидает магнитная буря

1 февраля россиян ждет геомагнитная буря — это следует из данных Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Причиной изменений станет южная полярная дыра Солнца, передает телеканал «Известия». Специалисты: буря будет слабой, но повлияет на самочувствие. Не исключены изменения в миграциях животных, работе космических спутников. Затяжная вспышка на Солнце достигнет пика 9 февраля.

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