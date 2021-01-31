В России за сутки выявили 18 359 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в РФ выявлено 18 359 случаев коронавируса, сообщили 31 января в оперативном штабе.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (2 284), Санкт-Петербурге (2160) и в Подмосковье (1082).

Общее число зарегистрированных случаев в 85 регионах составило 3 850 439. Выписаны за последние 24 часа 20 040 человек, скончались - 485. Всего за время пандемии выздоровели 3 300 004 пациентов, умерли - 73 182.

29 января глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что февраль и март текущего года могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в стране. В этот период, по его словам, пандемия начнет отступать. При этом он отметил, что риск заражения вирусом остается высоким, потому важно соблюдать все меры профилактики по-прежнему

Накануне президент России Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса постепенно отступает, а уровень заболеваемости в стране составляет 12 человек на 100 тыс. населения, однако расслабляться еще рано.

В настоящее время в РФ проходит масштабная вакцинация. Сделать прививку «Спутником V» могут все желающие бесплатно. 28 января на заседании правительства РФ с президентом Владимиром Путиным отмечалось, что в I квартале этого года для вакцинации россиян будет доступно около 17 млн доз вакцины.

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