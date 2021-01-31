Россиянам перечислили лучшие способы вложения 100 тысяч рублей

Выбор ценных бумаг для вложения 100 тысяч рублей зависит от ряда факторов. Об этом рассказала 31 января финансовый аналитик, эксперт Анна Харченко.

Важны сроки размещения, ожидаемый доход, общее финансовое положение вкладчика, отношение к рискам, уточнила финансист. По ее словам, с учетом этих причин у двух инвесторов с одинаковыми суммами могут быть разные способы инвестиций.

Портфель инвестора формируется на каждый случай индивидуально, отметила она.

При низкой склонности к риску и для короткого срока инвестирования необходимо выбрать ОФЗ — государственные облигации России. Их можно в продать в любой момент, сохранив при этом проценты. С вкладом так сделать нельзя, рассказала Харченко агентству «Прайм».

По ее мнению, корпоративные облигации могут дать более существенную доходность, но они имеют и больше рисков, пишет «Газета.ру». Это же касается и акций российских компаний.

«Это важно, чтобы вы зарабатывали, а не теряли деньги», — добавила финансист.

Накануне эксперт назвал причины отказаться от хранения денег «под матрасом». По его словам, лежащие дома деньги будут неизбежно обесцениваться, даже долларовые накопления будут уменьшаться. Специалист подчеркнул, что в странах с низкой инфляцией данный эффект не так заметен, но даже наличность в долларах будет иметь отрицательную доходность на уровне 1,5–2% в год.