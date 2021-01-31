Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Авиарегулятор США начал расследование после взрыва Starship компании SpaceX
Интернет
Цукерберг не убедил власти Австралии отказаться от кодекса для медиарынка
Спорт
Шайба Овечкина принесла «Вашингтону» победу в матче против «Бостона»
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 января
Мир
В Японии впервые выявлен очаг заражения новым штаммом коронавируса
Мир
Два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
Общество
Собянин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Москве
Мир
Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США
Общество
Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов

Россиянам перечислили лучшие способы вложения 100 тысяч рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выбор ценных бумаг для вложения 100 тысяч рублей зависит от ряда факторов. Об этом рассказала 31 января финансовый аналитик, эксперт Анна Харченко.

Всем фондам фонд: государство и фирмы вложатся в российские стартапы
Успех плана зависит от достаточного количества прибыльных идей

Важны сроки размещения, ожидаемый доход, общее финансовое положение вкладчика, отношение к рискам, уточнила финансист. По ее словам, с учетом этих причин у двух инвесторов с одинаковыми суммами могут быть разные способы инвестиций.

Портфель инвестора формируется на каждый случай индивидуально, отметила она.

При низкой склонности к риску и для короткого срока инвестирования необходимо выбрать ОФЗ — государственные облигации России. Их можно в продать в любой момент, сохранив при этом проценты. С вкладом так сделать нельзя, рассказала Харченко агентству «Прайм».

По ее мнению, корпоративные облигации могут дать более существенную доходность, но они имеют и больше рисков, пишет «Газета.ру». Это же касается и акций российских компаний.

«Это важно, чтобы вы зарабатывали, а не теряли деньги», — добавила финансист.

Накануне эксперт назвал причины отказаться от хранения денег «под матрасом». По его словам, лежащие дома деньги будут неизбежно обесцениваться, даже долларовые накопления будут уменьшаться. Специалист подчеркнул, что в странах с низкой инфляцией данный эффект не так заметен, но даже наличность в долларах будет иметь отрицательную доходность на уровне 1,5–2% в год.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021