Адвокат назвал основания для оспаривания завещания

Иски в суд о признании завещания недействительным стоит подавать, когда есть реальные шансы оспорить законность документа. Об этом рассказал 31 января заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По его словам, частым основанием для оспаривания завещания остается неспособность наследодателя в момент написания завещания осознавать значение своих действий и отвечать за них. Это бывает, если при жизни он состоял на учете у психиатра или нарколога и оформил завещание на малознакомого человека.

«Наследникам, как правило, становится об этом известно уже после смерти наследодателя, и в таком случае у тех, кто должен был призываться к наследству по закону, есть единственный способ защитить свои права — обращаться в суд», — цитирует адвоката агентство «Прайм».

Иногда форма завещания не соответствует закону, там указаны неверные данные паспорта или внесены нотариусом изменения уже после удостоверения завещания, также можно оспорить документ. Бывает так, что подпись наследодателя неправильно оформлена. Как отметил адвокат, в этих случаях судиться придется долго и без гарантии на успех.

Если причиной иска стала подделка подписи нотариуса или наследодателя, то правоохранители возбуждают уголовное дело. Если подделка будет доказана, то шансов на успех больше, добавил Миронов.

С 29 декабря 2020 года на большинстве нотариальных документов появилась специальная маркировка — QR-код. Для проверки подлинности достаточно будет сканирующего приложения на смартфоне. Считав код, пользователь увидит на экране сведения о заявителях и их представителях, дату совершения нотариального действия, вид нотариального действия и его регистрационный номер.