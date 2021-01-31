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Заявлявшую о намерении застрелить Нэнси Пелоси женщину арестовали в США

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Власти США арестовали женщину, которая во время штурма Капитолия 6 января угрожала убить спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния). Об этом в субботу, 30 января, сообщила газета The Washington Post.

По ту сторону: среди штурмовавших Капитолий нашлись военные и копы
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По информации издания, ее арестовали в пятницу. Вычислить женщину помогла видеозапись, которую она отправила своим детям.

«Мы вломились в Капитолий. Мы вошли внутрь, мы сделали свое дело… Мы искали Нэнси, чтобы выстрелить в ее чертову голову, но мы ее не нашли», — цитирует газета слова женщины, которые она произносит на видео.

Издание отмечает, что арестованная пыталась избавиться от видеозаписей, сделанных ею внутри Капитолия, и сказала своим детям, чтобы они тоже удалили со своих телефонов снимки и видео, которые она им оправляла. Таким образом она пыталась помешать сотрудникам правоохранительных органов обнаружить эти кадры с ее участием.

29 января спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала увеличить финансирование на обеспечение безопасности в Капитолии, чтобы защитить его членов от «внутренних врагов». «У нас есть члены конгресса, которые хотят принести в здание оружие и которые угрожали насилием другим членам конгресса», — пояснила спикер палаты.

Сторонники Дональда Трампа 6 января ворвались в здание конгресса. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет. В Вашингтон для охраны правопорядка стянули силы нацгвардии. Бойцы останутся в американской столице минимум до марта.

2021-01-06T201851Z_592963009_RC2H2L9DBJL6_RTRMADP_3_USA-ELECTION-TRUMP
В Вашингтоне массовые протесты — на этот раз демонстранты, сторонники пока еще действующего президента Дональда Трампа, прорвались в здание Капитолия, где в этот момент утверждали итоги прошедших выборов. Заседание пришлось прервать. Один из протестующих получил огнестрельное ранение. Сенаторов из здания эвакуировали. Главные кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
Фото: REUTERS/Leah Millis
2021-01-05T195513Z_925569081_MT1SIPA0006L2WG6_RTRMADP_3_SIPA-USA
В конгрессе началось обсуждение по вопросу утверждения итогов президентских выборов. Спустя некоторое время митингующие прорвались через кордон полицейских у Капитолия
Фото: REUTERS/Graeme Sloan/Sipa
2021-01-06T182034Z_1364909718_MT1BILDB210106JM014_RTRMADP_3_PRO-TRUMP-RALLY-IN-WASHINGTON-DC
После нескольких потасовок внутри Капитолия полиция использовала слезоточивый газ
Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN
2021-01-06T195608Z_1025160152_RC2J2L92O3VU_RTRMADP_3_USA-ELECTION-CONGRESS
Конгресс США приостановил дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона, а вице-президент США Майк Пенс был перевезен из Капитолия в безопасное место
Фото: REUTERS/Kevin Dietsch
2021-01-06T181650Z_1556792657_MT1BILDB210106JM012_RTRMADP_3_PRO-TRUMP-RALLY-IN-WASHINGTON-DC
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер направила запрос о развертывании у Капитолия национальной гвардии. Аналогичный запрос направила и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако, как сообщили СМИ, Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона. Позже направить нацгвардию в столицу США распорядился Дональд Трамп
Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN
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Сторонники действующего президента США Дональда Трампа смогли прорваться в Капитолий. Некоторые из них забрались по стенам, проникли на балконы здания
Фото: REUTERS/Joel Marklund / BILDBYRÅN
2021-01-06T182133Z_1553727898_RC2I2L9VUIFB_RTRMADP_3_USA-ELECTION-TRUMP
Между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами завязалась драка, были слышны звуки стрельбы. Пострадала минимум одна женщина. Также в здании Капитолия один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь. Кроме того, известно, что пострадали несколько сотрудников полиции. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что манифестанты, прорвавшиеся в здание, будут привлечены к ответственности
Фото: REUTERS/Leah Millis
2021-01-06T145011Z_1002706600_MT1SIPA0006LKXGP_RTRMADP_3_SIPA-USA
Из-за протестов сторонников Трампа в Вашингтоне ввели комендантский час — с 18:00 среды, 6 января, до 6:00 четверга, 7 января. В эти часы никто, кроме лиц, назначенных мэром, и представителей СМИ, не должен передвигаться пешком или на любом транспорте по городу
Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa
2021-01-06T144242Z_228375505_MT1SIPA0006LKXAP_RTRMADP_3_SIPA-USA
Протестам предшествовало заявление президента США Дональда Трампа, который призвал вице-президента Майка Пенса проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат конгресса результаты выборов
Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa
2021-01-06T160440Z_1713745729_RC2G2L9PI1VU_RTRMADP_3_USA-ELECTION-PROTESTS
После начала беспорядков президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, попросив не применять насилия. Он назвал республиканцев «партией закона и порядка» и попросил «сохранять мир»
Фото: REUTERS/Jim Urquhart
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