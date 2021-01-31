Заявлявшую о намерении застрелить Нэнси Пелоси женщину арестовали в США

Власти США арестовали женщину, которая во время штурма Капитолия 6 января угрожала убить спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния). Об этом в субботу, 30 января, сообщила газета The Washington Post.

По информации издания, ее арестовали в пятницу. Вычислить женщину помогла видеозапись, которую она отправила своим детям.

«Мы вломились в Капитолий. Мы вошли внутрь, мы сделали свое дело… Мы искали Нэнси, чтобы выстрелить в ее чертову голову, но мы ее не нашли», — цитирует газета слова женщины, которые она произносит на видео.

Издание отмечает, что арестованная пыталась избавиться от видеозаписей, сделанных ею внутри Капитолия, и сказала своим детям, чтобы они тоже удалили со своих телефонов снимки и видео, которые она им оправляла. Таким образом она пыталась помешать сотрудникам правоохранительных органов обнаружить эти кадры с ее участием.

29 января спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала увеличить финансирование на обеспечение безопасности в Капитолии, чтобы защитить его членов от «внутренних врагов». «У нас есть члены конгресса, которые хотят принести в здание оружие и которые угрожали насилием другим членам конгресса», — пояснила спикер палаты.

Сторонники Дональда Трампа 6 января ворвались в здание конгресса. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет. В Вашингтон для охраны правопорядка стянули силы нацгвардии. Бойцы останутся в американской столице минимум до марта.