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Пункт вакцинации от COVID закрывали в Лос-Анджелесе из-за протестов

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Один из крупнейших в США пунктов вакцинации от коронавируса в американском Лос-Анджелесе закрыли в связи с демонстрацией против прививок от инфекции. Об этом сообщила газета Los Angeles Times в субботу, 30 января.

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Отмечается, что данный центр расположен на территории стадиона. Вход в него закрыли примерно на час в целях безопасности. В демонстрации приняли участие около 50 человек.

Протестующие, среди которых представители движений против вакцинации, а также ультраправых объединений, призывали жителей не вакцинироваться, заявляя, что это может быть опасно. Кроме того, они выступали с критикой в отношении правительства штата Калифорния.

По предварительным данным, во время манифестаций никто не пострадал. Также не сообщалось о произведенных арестах.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 26 млн случаев COVID-19, умерли свыше 439,3 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Вакцинация в США проходит с использованием двух препаратов — Pfizer/BioNTech и Moderna.

Как сообщалось 17 января, в общей сложности 55 жителей США скончались после вакцинации от коронавируса с использованием этих препаратов.

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