Иммунолог назвала отличия гриппа от коронавируса

Врач-аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева рассказала об отличиях симптомов коронавирусной инфекции от признаков гриппа.

По словам специалиста, при гриппе, как правило наблюдается высокая температура до 39 градусов, которая держится до шести дней, пишет «Вечерняя Москва».

«При COVID-19 она может держаться до 10-12 дней, и это считается легкой формой. <...> Организм может совершенно нормально справляться и держать сатурацию. Но вот выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе», — цитирует специалиста издание.

Ярцева добавила, что помимо этого при коронавирусе чаще всего не поражается горло. Вместе с тем иммунолог отметила, что клиническая картина COVID-19 разнообразна и не изучена до конца.

Ранее, 29 января, врач-инфекционист Сергей Вознесенский назвал симптомы, которые часто принимаются за проявления коронавирусной инфекции, но они являются ложными.

Ранее в январе врачи назвали признаки заражения «британским» штаммом коронавируса. В частности, пациенты, у которых был выявлен «британский» штамм коронавируса, реже жалуются на потерю вкуса и обоняния. При этом среди них более распространены кашель, боль в горле, усталость, мышечные спазмы и лихорадка.