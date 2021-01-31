Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
ОАЭ впервые предоставят иностранцам возможность получить гражданство
Интернет
Цукерберг не убедил власти Австралии отказаться от кодекса для медиарынка
Спорт
Шайба Овечкина принесла «Вашингтону» победу в матче против «Бостона»
Общество
Россиян предупредили о магнитной буре 1 февраля
Мир
В Японии впервые выявлен очаг заражения новым штаммом коронавируса
Мир
Два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
Мир
Печатная фабрика в Алеппо начала расширять производство
Мир
Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США
Общество
Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов
Сюжет:

Иммунолог назвала отличия гриппа от коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева рассказала об отличиях симптомов коронавирусной инфекции от признаков гриппа.

Превентивные замеры: как в РФ сформируют иммунитет у 60% населения
Улучшение эпидемиологической ситуации в стране дает предпосылки для отмены ряда ограничений

По словам специалиста, при гриппе, как правило наблюдается высокая температура до 39 градусов, которая держится до шести дней, пишет «Вечерняя Москва».

«При COVID-19 она может держаться до 10-12 дней, и это считается легкой формой. <...> Организм может совершенно нормально справляться и держать сатурацию. Но вот выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе», — цитирует специалиста издание.

Ярцева добавила, что помимо этого при коронавирусе чаще всего не поражается горло. Вместе с тем иммунолог отметила, что клиническая картина COVID-19 разнообразна и не изучена до конца.

Ранее, 29 января, врач-инфекционист Сергей Вознесенский назвал симптомы, которые часто принимаются за проявления коронавирусной инфекции, но они являются ложными.

Ранее в январе врачи назвали признаки заражения «британским» штаммом коронавируса. В частности, пациенты, у которых был выявлен «британский» штамм коронавируса, реже жалуются на потерю вкуса и обоняния. При этом среди них более распространены кашель, боль в горле, усталость, мышечные спазмы и лихорадка.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021