Шайба Овечкина принесла «Вашингтону» победу в матче против «Бостона»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в субботу, 30 января.

Решающую шайбу на 28-й секунде овертайма забросил российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин также отметился результативной передачей, пишет «Спорт-Экспресс».

Кроме того, в составе победителей отличились Никлас Бэкстрем (19-я минута), Тревор ван Римсдайк (26), Том Уилсон (31). У гостей голы забили Ник Ритчи (38), Брэд Маршанд (47) и Чарли Макэвой (60).

Ранее в январе стало известно, что Овечкин и его одноклубники-соотечественники Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов попали в список игроков, недоступных для участия в тренировках и матчах НХЛ из-за нарушения предписаний лиги о COVID-19. Отмечается, что игроки «находились в тесном контакте и не носили защитные маски». В итоге НХЛ оштрафовала «Вашингтон» на $100 тыс.

11 января сообщалось, что Овечкин, а также нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и форвард «Тампы» Никита Кучеров вошли в топ-10 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент по версии лиги.