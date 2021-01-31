Потапова и Касаткина вышли во второй круг теннисного турнира в Мельбурне

Россиянки Анастасия Потапова и Дарья Касаткина вышли во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне.

Потапова победила американку Уитни Осигве в первом круге турнира. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0. В следующем круге она встретится со второй ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии.

Касаткина со счетом 6:1, 6:1 победила румынскую спортсменку Михаэлу Бузарнеску. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты, пишет «Спорт-Экспресс».

Соревнования в Мельбурне завершатся 6 февраля.

Потапова занимает 101-е место в рейтинге WTA, на ее счету один титул на турнире Международной федерации тенниса (ITF). Касаткина занимает 71-е место в рейтинге WTA, на ее счету два титула WTA и семь титулов ITF.