Россиян предупредили о магнитной буре 1 февраля

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщило, что на территории России 1 февраля из-за усиления солнечного ветра пройдет геомагнитная буря.

По информации ученых, буря будет слабой, уровня G1.

«1 февраля ожидается усиление солнечного ветра, истекающего из «отростка» (выступа) южной полярной корональной дыры», — говорится в сообщении.

По научной классификации, состоящей из пяти уровней, G1 может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также оказать влияние на пути миграций животных и птиц. В случае более сильных геомагнитных бурь могут возникнуть нарушения в работе связи и навигационных систем. Кроме того, повышенная солнечная активность может сказаться на самочувствии метеозависимых людей, пишет «Федеральное агентство новостей».

Затяжная вспышка на Солнце начнется уже в конце первой недели февраля и достигнет пика интенсивности 9 числа и может продлиться порядка 3 дней. Также в течение месяца ожидается несколько всплесков геомагнитных колебаний.

10 декабря сообщалось, что выброшенное с Солнца облако плазмы достигло Земли. Тогда специалисты предупреждали, что магнитное поле планеты будет находиться в возмущенном состоянии, возможны слабые и умеренные магнитные бури.