Финансист назвала лучшие способы вложения 100 тыс. рублей

Финансовый советник Анна Харченко рассказала о наиболее выгодных способах инвестирования 100 тыс. рублей. Своими рекомендациями она поделилась в беседе в агентством «Прайм».

По словам эксперта, наименее рискованными являются инвестиции в ОФЗ — государственные облигации России. В отличие от вклада, их можно в любой момент продать, сохранив при этом проценты.

Вместе с тем гораздо большую доходность могут принести корпоративные облигации, однако они же несут и больше рисков, отметила аналитик. То же касается и акций российских компаний, в частности в нефтегазовом и металлургическом секторах.

Харченко добавила, что, кроме того, российский рынок — «один из самых щедрых» на дивиденды.

Еще один вариант инвестирования для тех, кто не хочет терять время и силы на изучение каждого эмитента, — биржевые фонды на интересующие рынки. Однако эксперт предупредила, что сначала следует изучить принципы работы инструментов на рынке ценных бумаг.

Ранее, 29 января, исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов рассказал, что наиболее рискованной инвестицией является вложение в криптовалюту и любые инструменты, которые демонстрируют резкие — до 1000% в краткосрочном периоде — колебания.