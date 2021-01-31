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В Дагестане полицейский спас людей из горящей машины

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В Дагестане полицейский, рискуя жизнью, спас водителя и пассажира из горящего автомобиля, передает телеканал «Известия».

В Кумторкалинском районе на 775 км автодороги «Кавказ» столкнулись два легковых автомобиля. В результате одна из машин загорелась. Свидетелем аварии оказался сотрудник МО МВД России «Кизилюртовский» Абдулбасыр Чинчаров.

«Не раздумывая полицейский подбежал к горящему автомобилю, увидев, что двери заблокированы, а в машине люди, он разбил стекло, вытащил водителя, оттащив его на безопасное расстояние. Однако в машине оставался еще один человек, одежда на котором уже горела. Полицейскому, несмотря на пламя, всё же удалось вытащить пострадавшего из автомобиля», — говорится в сообщении на сайте МВД России.

Вскоре на место происшествия приехали экстренные службы и потушили огонь. Оба пострадавших были госпитализированы.

По информации медиков, один из пациентов уже идет на поправку, второй пострадавший выписан из больницы и чувствует себя лучше. При личной встрече он выразил огромную благодарность полицейскому, который спас ему жизнь.

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