Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Японии впервые выявлен очаг заражения новым штаммом коронавируса
Мир
Два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
Мир
Печатная фабрика в Алеппо начала расширять производство
Мир
Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США
Общество
Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов
Мир
Макрон заявил о невозможности Лондона быть одновременно союзником США и ЕС
Спорт
«Палмейрас» во второй раз в истории стал победителем Кубка Либертадорес
Мир
Почти треть дискотек Франции может не открыться после пандемии
Спорт
48-летний Яромир Ягр отметился первой шайбой в сезоне-2020/21

Более 300 жалоб поступило на Украине из-за нарушений закона о госязыке

0
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине из-за нарушения закона об обслуживании на государственном языке за первые две недели действия нормы поступило уже более 300 жалоб, сообщает телеканал «Известия».

В основном они касаются нарушений в сфере обслуживания, в том числе отказа обслуживать на государственном языке, отсутствия украиноязычной версии документов, а также вывесок и ценников.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021