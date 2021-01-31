Более 300 жалоб поступило на Украине из-за нарушений закона о госязыке

На Украине из-за нарушения закона об обслуживании на государственном языке за первые две недели действия нормы поступило уже более 300 жалоб, сообщает телеканал «Известия».

В основном они касаются нарушений в сфере обслуживания, в том числе отказа обслуживать на государственном языке, отсутствия украиноязычной версии документов, а также вывесок и ценников.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.

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