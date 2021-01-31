Заболевшего COVID-19 мексиканского миллиардера Слима выписали из больницы

Мексиканский миллиардер Карлос Слим, заразившийся коронавирусной инфекцией, выписан из больницы. Об этом сообщила в субботу, 30 января, газета El Milenio со ссылкой на источник.

По словам собеседника, 81-летний бизнесмен находится дома с 28 января и «чувствует себя очень хорошо».

О том, что один из богатейших людей мира заразился коронавирусом, сообщил в понедельник его сын Карлос Слим Домит. Он отметил, что бизнесмен «уверенно идет на поправку» спустя более чем неделю после того, как у него проявились легкие симптомы коронавируса.

Миллиардер и его семья занимают 12-е место в рейтинге богатейших людей мира за 2020 год, составленном журналом Forbes.

11 января сообщалось, что мать британского миллиардера, основателя корпорации Virgin Group Ричарда Брэнсона, Ева Брэнсон скончалась в возрасте 96 лет от коронавирусной инфекции.