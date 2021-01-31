Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов

Российская кинологическая федерация призывает не выгуливать собак на льду водоемов в связи с таянием корки льда, сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 31 января.

По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, особенно ненадежным является лед под снегом во время резкого потепления.

«Для прогулок есть много интересных мест: площадки для выгула, парки, заснеженный лес. Не выводите гулять собаку на лед, даже если вам кажется, что он крепкий», — сказал эксперт.

Он пояснил, что в критической ситуации, если лед проломится, хозяин будет спасать свою жизнь, а питомец, скорее всего, не сможет выбраться из воды самостоятельно.

Кроме того, Голубев обратил внимание, что хозяевам необходимо быть особенно внимательными при выгуле собак вдоль водоемов, на которых обычно зимуют утки. Из-за охотничьего инстинкта животное может броситься за птицами и провалиться под лед.

Эксперт отметил, что если собака провалилась под лед, ее необходимо как можно скорее вытащить на берег, а затем сделать все, чтобы обогреть.

«Оботрите собаку насухо, немедленно отнесите замерзающее животное в тепло место, положите его на лежанку и укройте одеялом. Не размещайте животное у обогревателей и батарей. Можно дать собаке теплую воду или бульон. На обмороженные участки наложите нетугую ватно-марлевую повязку», — рассказал специалист.

Если у собаки тяжелая степень переохлаждения, после оказания первой помощи ее необходимо везти в ветеринарную клинику. Такое он рассказал, что помимо опасности оказаться под водой, собака может поскользнуться, гуляя по льду, и получить травму.

Ранее в январе Голубев рассказал, что владельцам собак не следует обрабатывать лапы питомцев санитайзерами из-за риска алкогольной интоксикации у животных.