Власти Калифорнии начали расследование из-за угроз в адрес губернатора

Сотрудники правоохранительных органов Калифорнии начали расследование в связи с угрозами, которые поступают в адрес губернатора штата Гэвина Ньюсома и его семьи. Об этом сообщило местное издание The Sacramento Bee 30 января.

Представители губернатора заявили, что в течение последних нескольких месяцев неизвестные направили сотни писем по электронной почте, а также оставили сообщения на автоответчике. Среди прочего злоумышленники заявляли о намерении убить Ньюсома, его близких и сотрудников основанной им компании.

Одной из версий полиции является то, что угрозы направляют лица, недовольные введенными в штате санитарными мерами в связи с пандемией коронавируса. Особенно с учетом того, что в социальных сетях ранее появилась информация, что данные правила не касаются основанной губернатором компании PlumpJack.

Сейчас полиция разыскивает лиц, которые рассылали сообщения. При этом ранее на этой неделе уже был задержан житель Калифорнии, который подозревается в планировании нападения на губернатора. Отмечается, что в его доме обнаружили самодельные взрывные устройства.

28 января жителя американского штата Коннектикут приговорили в девяти годам лишения свободы за угрозы физической расправы над Дональдом Трампом, когда тот был президентом США.