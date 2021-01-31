Почти треть дискотек Франции может не открыться после пандемии

Треть танцевальных клубов Франции после окончания карантина, объявленного в стране из-за ситуации с коронавирусом, может не возобновить свою работу. Такую оценку дала Национальная федерация музыкальных клубов, которая до пандемии объединяла около 1 500 заведений по всей стране. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает ТАСС.

«Ключ под дверь навсегда положили уже более 400 дискотек», — отметили в федерации. До появления коронавирусной инфекции ежегодный оборот танцевальной индустрии составлял более €2 млрд.

Весной прошлого года во время первой волны пандемии французские власти приостановили работу дискотек до 15 марта, и они не открылись даже в период временной отмены карантина.

«Вынужденный сон на протяжении 10 месяцев поставил дискотеки на край пропасти», — пишет газета Nice-matin.

Примерно половина прекративших свое существование клубов закрылась в результате судебного предписания. Другие поступили так по собственной воле, оценив свою способность пережить кризис.

Пока же представители национальной федерации предложили использовать помещения клубов в качестве центров вакцинации, хотя особого энтузиазма в обществе эта идея не вызвала. Кроме того, такое использование помещений не решает проблемы потери дохода авторами, исполнителями, композиторами, произведения которых звучали на танцах.

30 января более 90 человек были оштрафованы во Франции за участие в вечеринке вопреки ограничениям, введенным из-за коронавируса.

Согласно последним данным на 30 января, во Франции выявлено более 3,1 млн случаев коронавируса, умерло свыше 75,6 тыс. человек.

С 1 февраля Франция планирует закрыть границы для всех прибывающих из-за пределов ЕС. 14 января в стране усилили ограничения на фоне ситуации с коронавирусом. С 16 января введен комендантский час с 18:00, ужесточены правила въезда на территорию и усилен контроль на границах. В частности, туристам необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус.