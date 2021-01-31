Пожарные спасли 10 человек из загоревшихся квартир в Москве

Пожарные спасли 10 человек, в том числе, ребенка из двух загоревшихся квартиры в девятиэтажном доме на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС в воскресенье, 31 января.

Инцидент произошел на Окской улице, прибывшие пожарные обнаружили «возгорание в 2-х квартирах и в приквартирном холле на 2 этаже и частично на балконе 3 этажа».

Отмечается, что горели личные вещи и мебель на площади 30 м2.

Из соседних и расположенных выше квартир были спасены 10 человек, из них один ребенок.

По данным РЕН ТВ, медицинская помощь оказывается двоим гражданам.

Ранее, 24 января, сообщалось, что В городе Березники Пермского края многодетная мать вместе с другим очевидцем спасла из горящей квартиры пятерых соседских детей.