Эксперт дал советы для снижения стресса во время карантина в отеле

Британский эксперт по путешествиям, побывавший в 80 странах мира Ллойд Фиггинс дал рекомендации, как снизить стресс и не заскучать, тем кому предстоит провести время на карантине в отеле. Об этом в субботу, 30 января, пишет издание Mirror.

Сейчас на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией власти многих государств обязывают прибывающих в страну провести довольно длительное время в изоляции в специально выделенных для этого гостиницах. Покидать номера при этом запрещено.

В первую очередь специалист советует составить распорядок дня и стараться его соблюдать. По его мнению, он поможет скоротать время и сделает пребывание в комнате более терпимым. Хорошо включить в расписании физкультуру.

«Это может быть и простое занятие йогой, и сложная тренировка. Главное — заниматься спортом каждый день», — сказал Ллойд.

Кроме того, расслабиться и смирится с карантином поможет медитация. Такие практики можно найти в интернете. Опытный путешественник подчеркивает, что очень важно выработать привычку засыпать и просыпаться в одно и то же время. Это поможет приспособиться к изменениям часовых поясов и помимо этого будет способствовать соблюдению распорядка дня.

Пребывание на карантине в таком отеле может помочь отказаться от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, отмечает эксперт. Ведь многие специальные гостиницы не разрешают курить, а спиртные напитки можно купить только в их баре, а стоят они там довольно дорого. По мнению англичанина, луче пить больше воды — это полезно.

Можно использовать свободное время для общения с друзьями и родственниками. Под это тоже необходимо выделить специальное время.

Ллойд рекомендует не полагаться на Wi-Fi отеля для загрузки электронных книг, а взять с собой несколько бумажных и выделяйте время для чтения каждый день. Любимые фильмы в ноутбук также стоит закачать заранее.

По словам эксперта, необходимо запастись сетевыми адаптерами, подходящими для страны путешествия. Желательно взять блок питания на случай, если во время карантина отключится электричество, чтобы не остаться без связи.

И в заключении английский специалист советует запланировать покупку чего-то, что сможет порадовать после карантина — вещь, вкусную еду или гаджет. Это станет символом освобождения из заточения.

29 января власти Туниса решили отправлять на карантин прибывающих иностранных туристов. Минздрав республики объявил, что с 1 февраля 2021 года все путешественники должны представить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Также они за свой счет обязаны пройти семидневный карантин в одном из отелей-обсерваторов.

Ранее в Великобритании заявили о том, что въезжающие на территорию страны пассажиры из 30 стран, относящихся к категории «повышенного риска», должны будут самоизолироваться в гостиницах.