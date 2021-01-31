Женщина протаранила дом в Петербурге в первый день после покупки авто

Женщина за рулем Mazda врезалась в здание в Приморском районе Санкт-Петербурга 30 января. Как сообщает РЕН ТВ, она приобрела автомобиль ранее в этот же день и даже не успела поставить его на учет.

По информации телеканала, несмотря на то что подушка безопасности в момент удара сработала, 35-летняя хозяйка автомобиля получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Авария произошла на улице Савушкина в районе дома №3. На кадрах с места ДТП видно, что машина получила серьезные повреждения. Капот иномарки оказался смят, рядом с машиной валяются шины от колес.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

25 января в Южно-Сахалинске автомобиль скорой с беременной пациенткой столкнулся с внедорожником Nissan Patrol. В машине находились врач, водитель и пациентка. Все трое получили травмы. Пострадавших доставили в Сахалинскую областную клиническую больницу.