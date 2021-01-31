«Палмейрас» во второй раз в истории стал победителем Кубка Либертадорес

Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» со счетом 1:0 обыграл бразильский «Сантос» в финальном матче Кубка Либертадорес, который проходил в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана».

Единственный мяч на девятой добавленной ко второму тайму минуте забил Брену, пишет «Спорт-Экспресс». Это второй раз в истории, когда «Палмейрас» выиграл кубок, первый был завоеван в 1999 году. Кроме того, это третья встреча в решающем матче турнира между двумя командами.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. В 2019 году обладателем Кубка Либертадорес, самого престижного клубного футбольного турнира Южной Америки, стал бразильский «Фламенго».

В финальном матче «Фламенго» победил аргентинский «Ривер Плейт» со счетом 2:1. Матч прошел на стадионе «Монументаль» в Лиме (Перу).