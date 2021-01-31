Ученые назвали ранний симптом болезни Паркинсона

Один из ранних симптомов болезни Паркинсона может сопровождается тем, что человек длительное время не моргает. Об этом сообщает Express со ссылкой на данные Европейской ассоциации болезни Паркинсона.

Как поясняют специалисты, это происходит из-за того, что при заболевании поражаются нервные клетки мозга, контролирующие двигательные процессы.

Кроме того, медики отмечают, что стоит насторожиться, если у человека одна из рук качается не в такт телу при ходьбе с небольшой скоростью. Признаками заболевания также являются сгорбленная поза, мелкий почерк, онемение, покалывание, боль или дискомфорт в шее или конечностях. У некоторых голос может стать более мягким.

Ранее сообщалось, что потеря обоняния также может быть ранним симптомом болезни Паркинсона.

Как показало исследование, порядка 90% людей с таким диагнозом не чувствуют запахи.

Согласно подсчетам ученых, иногда потеря обоняния может произойти за 10 лет до того, как будет диагностирована болезнь Паркинсона.