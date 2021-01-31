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Ученые назвали ранний симптом болезни Паркинсона

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Один из ранних симптомов болезни Паркинсона может сопровождается тем, что человек длительное время не моргает. Об этом сообщает Express со ссылкой на данные Европейской ассоциации болезни Паркинсона.

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Как поясняют специалисты, это происходит из-за того, что при заболевании поражаются нервные клетки мозга, контролирующие двигательные процессы.

Кроме того, медики отмечают, что стоит насторожиться, если у человека одна из рук качается не в такт телу при ходьбе с небольшой скоростью. Признаками заболевания также являются сгорбленная поза, мелкий почерк, онемение, покалывание, боль или дискомфорт в шее или конечностях. У некоторых голос может стать более мягким.

Ранее сообщалось, что потеря обоняния также может быть ранним симптомом болезни Паркинсона.

Как показало исследование, порядка 90% людей с таким диагнозом не чувствуют запахи.

Согласно подсчетам ученых, иногда потеря обоняния может произойти за 10 лет до того, как будет диагностирована болезнь Паркинсона.

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