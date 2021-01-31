Семь человек задержаны во Франции по делу о краже вина на $800 тыс.

Французская полиция задержала семь человек, которые причастны к краже 1,6 тыс. бутылок вина в Брюже в пригороде Бордо. Об этом сообщил телеканал BFMTV в субботу, 30 января.

По предварительным данным, кража произошла в сентябре 2020 года. Во время обыска у злоумышленников обнаружили 800 бутылок еще не проданного вина.

В полиции рассказали, что большинство грабителей были им известны по другим преступлениям. При этом многие из них приходятся родственниками друг другу.

Четверо задержанных помещены под стражу, еще три человека помещены под судебный контроль. Отмечается, что один из задержанных — гражданин Китая.

В феврале прошлого года сообщалось, что украинец украл из церкви мощи святого Николая и подарил их другу. Преступником оказался 37-летний ранее судимый мужчина.