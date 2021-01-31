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Бросившего файер в полицейских на незаконной акции в Москве мужчину задержали

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Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали мужчину, который бросил в полицейских зажженный файер в ходе несанкционированной акции в столице 23 января.

Как сообщает РЕН ТВ, задержанным оказался Вячеслав Игумный, который рассказал о своих действиях во время акции.

«Я кинул в сотрудников полиции файер и пытался с ними вступить в конфликт. Я хочу извиниться перед всеми сотрудниками полиции за это действие. Впредь такого не повторится», — заявил задержанный.

Также он призвал людей не выходить на несанкционированные акции и оставаться дома.

На опубликованных ранее кадрах с акции видно, что мужчина призывает «не стоять и не смеяться» и достает файер из рюкзака.

После слов «смотри» он зажигает пиротехнику, хотя многие из собравшихся отговаривают его от необдуманных действий. Однако нарушитель правопорядка швыряет файер в полицию, а затем пропадает за спинами других участников акции.

Несанкционированные акции в Москве и ряде других российских городов прошли 23 января. По данным столичного ГУ МВД России, на Пушкинской площади в Москве собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние.

За различные правонарушения во время незаконной акции в Москве к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд поместил под административный арест 110 участников. Кроме этого, расследуется ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия в отношении представителей власти.

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