Стала известна дата прощания с Аллой Йошпе

Прощание с народной артисткой России Аллой Йошпе состоится на следующей неделе, 2 февраля, сообщила дочь певицы Татьяна Рахимова.

«Если получится завтра, я найду место и договорюсь, то мы планируем вторник, 2-е число. Морг при Центральной клинической больнице, в 12:00», — приводит ее слова телеканал РЕН ТВ.

Ранее в субботу стало известно, что в Москве на 84-м году жизни скончалась народная артистка России, эстрадная певица Алла Йошпе. Об этом сообщила писательница Мария Арбатова.

Арбатова уточнила, что певица умерла от проблем с сердцем. Писательница подчеркнула, что певица на протяжении долгого времени лечилась в больнице. Арбатова добавила, что дружила с Йошпе много лет, и та была феерическим человеком, одаренным красотой, интеллектом и обаянием.

Алла Йошпе родилась в 1937 году. В 1960–1970-х годах она и ее муж Стахан Рахимов были одним из самых популярных дуэтов в СССР, а также выступали за границей. В конце 1970-х супругам было запрещено выезжать из страны и выступать на сцене. Из продажи были изъяты и уничтожены пластинки и кассеты с записями дуэта. Только в конце 1980-х годов Рахимову и Йошпе разрешили вновь петь на сцене. В 2002 году супруги получили звания народных артистов России.