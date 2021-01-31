Российский фристайлист Максим Буров досрочно победил в зачете КМ

Российский фристайлист Максим Буров досрочно занял первое место в зачете Кубка мира в дисциплине «лыжная акробатика», который проходил в Раубичах (Белоруссия) в субботу, 30 января.

В суперфинале спортсмен набрал 126,24 балла. Как сообщается на сайте Федерации фристайла России, для Максима Бурова эта победа стала пятой подряд в нынешнем сезоне. Набрав 500 баллов за пять этапов Кубка мира, спортсмен досрочно одержал победу в общем зачете турнира.

Также сообщается, что серебряную медаль соревнований завоевал россиянин Станислав Никитин (124,43), замкнул тройку призеров канадец Льюис Ирвинг (118,14). Илья Буров пробился в финал, однако не сумел пройти в суперфинал, став седьмым.

Максим Буров оторвался на недосягаемое расстояние от преследователей, ближайшим из которых является его соотечественник Павел Кротов (232).

Следующий этап Кубка мира пройдет в Дир-Вэлли (США) 4–6 февраля. Чемпионат мира по фристайлу в дисциплине «акробатика» пройдет в Казахстане в марте.

23 января сообщалось, что Буров занял первое место в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве. Спортсмен по итогам своего выступления набрал 126,24 балла. 16 января Буров стал победителем соревнований по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Ярославле, набрав 127,6 балла.