Жители Чувашии проголосовали против перехода на московское время

Более 45% жителей Чувашии, которые приняли участие в опросе о переводе республики на московское время, высказались против перемен. Результаты социального исследования опубликованы в субботу, 30 января, на официальной странице правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

Опрос о переводе Чувашии в третью часовую зону был запущен властями республики вечером 20 января.

Участникам было предложено четыре варианта ответа: за, против, «Мне всё равно» и «Верните сезонный перевод часов». Всего в опросе приняли участие 22 395 человек.

В итоге 45,18% респондентов высказались против изменения часового пояса, 37,22% поддержали идею, за возвращение сезонного перевода часов выступили 12,92% и 4,68% заявили, что этот вопрос их не интересует.

Теперь смену часового пояса планируется обсудить в формате парламентских слушаний.

Вопрос о переводе Чувашии в третью часовую зону (московское время плюс один час, UTC+4) был поднят на встрече депутатов госсовета республики с главой региона. Депутаты сообщили, что с такой просьбой регулярно выступают сельские жители, считающие, что это позволит им ежедневно продлять полевые работы.

Ранее, в декабре 2020 года, смена часового пояса произошла в Волгоградской области по итогам опроса жителей региона. Организацию подобного социсследования взял на себя специально организованный комитет. После того как более 65% респондентов высказались за возвращение с местного времени на московское, Госдума приняла соответствующий закон.