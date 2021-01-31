Роспотребнадзор прокомментировал арест своих сотрудников за взятку

Арест двух сотрудников Роспотребнадзора за взятку — это результат совместной работы столичного управления ведомства и правоохранительных органов по профилактике нарушений коррупционной направленности. Об этом в субботу, 30 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления.

«Управление Роспотребнадзора по городу Москве продолжает совместную работу с правоохранительными органами по профилактике нарушений коррупционной направленности, результат этой работы — сегодняшнее решение Савеловского суда. Работа в указанном направлении будет продолжена», — сообщили в ведомстве.

Ранее в этот день стало известно, что Савеловский суд Москвы арестовал заместителя главного государственного санитарного врача по Северному административному округу Москвы Викторию Зотову и главу группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова по делу о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере.

Кроме того, арестован также и подозреваемый в даче взятки. Речь идет о главе испытательного лабораторного центра «Экология» Александре Малютине. Подробности расследования в отношении подозреваемых пока не раскрываются.