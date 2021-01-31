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В мире за сутки выявили более 500 тыс. случаев заражения коронавирусом

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Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 101,56 млн, увеличившись за сутки более чем на 500 тыс. Такие данные приводит в субботу, 30 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По данным организации, число летальных исходов возросло более чем на 13 тыс., превысив 2,19 млн, передает ТАСС.

Более 57% случаев инфицирования за минувшие сутки приходится на Северную и Южную Америку (287 160), на втором месте — регион Европы (133 022), на третьем — Юго-Восточная Азия (29 768).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 25 512 197. Далее следуют Индия (10 733 131), Бразилия (9 058 687) и Россия (3 832 080).

Ранее, 28 января, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что в мире возникла парадоксальная ситуация с пандемией COVID-19 из-за появления вакцин от коронавируса. Он отметил, что разработанные для борьбы с коронавирусом препараты дают надежду на окончание пандемии, однако возникновение новых штаммов вируса вызывает беспокойство.

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