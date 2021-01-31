Десять человек погибли в ДТП автобуса с учителями на Кубе

На Кубе в провинции Маябеке произошло крупное ДТП с участием автобуса, перевозившего учителей из Гаваны к месту их жительства. Десять человек погибли, 25 пострадали. Об этом в субботу, 30 января, сообщает издание Granma.

На 42-м километре национальной автомагистрали недалеко от города Гуинес водитель потерял управление транспортным средством съехал и упал с моста. В результате, по предварительным данным, погибли 10 человек, ранены 25.

Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, раненых доставляют в больницы Гаваны и Гуинеса. В настоящее время Национальная комиссия по безопасности дорожного движения и МВД выясняют причины аварии.

На место происшествия прибыли член Секретариата Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы. Президент страны Мигель Диас-Канель в своем Twitter выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее, 23 декабря, по меньшей мере 12 человек погибли после падения пассажирского автобуса с обрыва на юго-западе Боливии, еще около 20 получили травмы.