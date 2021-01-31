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Два человека погибли при взрыве газовых баллонов на заправке в Йемене

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Два человека погибли и около 50 пострадали в результате взрыва на станции для заправки баллонов с бытовым газом в столице провинции Эль-Байда на юго-западе Йемена вечером в субботу, 30 января.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в местных органах власти, на газовой станции вспыхнул пожар, который задел находившийся там танкер с газом, в результате чего он взорвался.

При взрыве два человека погибли, 48 получили ранения. Отмечается, что состояние многих пострадавших оценивается как критическое. Также источник сообщил, что взрыв нанес значительный материальный ущерб соседним со станцией домам и нескольких автомобилям.

Ранее 30 января сообщалось, что на северо-западе Москвы взрываются газовые баллоны, пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Огонь охватил большую площадь на промышленном объекте на Туристской улице. На месте ЧП происходит факельное горение.

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