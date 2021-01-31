Два человека погибли в ДТП в Пензенской области

Два человека стали жертвами ДТП в Пензенской области и еще двое пострадали. Об этом в субботу, 30 января, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Отмечается, что авария произошла в 10.50 мск на 35-м километре автодороги Поим — Башмаково — Земетчино, передает «РИА Новости».

«По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля SsangYong под управлением мужчины 1954 года рождения и автомобиля ВАЗ-2114 под управлением мужчины 1999 года рождения. В результате происшествия водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ-2114 1980 года рождения от полученных травм скончались на месте», — говорится в сообщении.

Водитель и пассажирка автомобиля SsangYong 1954 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены больницу.

Ранее сообщалось, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил 31 января днем траура по погибшим в результате аварии с автобусом и грузовиком в пятницу, 29 января.