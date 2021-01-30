Во Франции полиция задержала 35 участников акций протеста

Во Франции полиция в субботу, 30 января, задержала 35 участников манифестаций против закона о глобальной безопасности. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на МВД страны.

В Париже произошло наибольшее количество задержаний — 25. Всего, по информации канала, на акции протеста вышли 32 770 человек, из которых 5050 — во французской столице. Двое полицейских получили незначительные травмы.

Ранее в Париже на площади Республики после того, как протестующие стали бросать в полицейских бутылки и другие предметы, правоохранители применили против них водометы.

Похожие акции проходили также в конце декабря 2020 года. Митингующие зажигали файеры и светили в полицейских мощными лазерными указками, чтобы ослепить их. Некоторые также поджигали автомобили, разбивали стекла зданий, заливали их краской, сбивали камеры видеонаблюдения.

Законопроект «О глобальной безопасности» предусматривает, что за распространение изображения «лица или другого элемента идентификации» полицейского или жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности» грозит год тюремного заключения и штраф в €45 тыс.

В конце ноября Нацсобрание Франции приняло в первом чтении проект этого закона. Протестующие опасаются, что после принятия изменений в закон они не смогут свободно снимать работу полиции во время акций протеста и на митингах.