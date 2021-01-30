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Главреда «Медиазоны» отпустили из полиции под обязательство о явке в суд

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Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, задержанного ранее за призывы к участию в несанкционированной акции в социальных сетях, отпустили из полиции под обязательство о явке в суд.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Смирнова, некоторое время назад он вместе с подзащитным смог покинуть ОВД под обязательство явиться в суд для рассмотрения протокола.

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Ранее 30 января Смирнова задержали и составили протокол об административном нарушении по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга».

В этот же день Хамовнический суд Москвы назначил 10 суток административного ареста муниципальному депутату столичного района Зюзино Константину Янкаускасу за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия. Его признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное совершение административного правонарушения при организации либо проведении публичного мероприятия»).

Кроме того, депутат проходит в качестве свидетеля по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в Москве (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

20 января в социальных сетях было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в таких акциях, адресатами распространения стали дети в возрасте 12–14 лет. В интернете был запущен хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несогласованные мероприятия. 22 января Следственный комитет России накануне акции возбудил уголовное дело о вовлечении детей в противоправные действия.

Несанкционированные акции в Москве и ряде других российских городов прошли 23 января. По данным столичного ГУ МВД России, на Пушкинской площади в Москве собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние.

За различные правонарушения во время незаконной акции в Москве к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд поместил под административный арест 110 участников. Кроме этого, расследуется ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия в отношении представителей власти.

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