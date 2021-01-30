Норвежский лыжник Иверсен сравнил Большунова с бульдозером

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал результат масс-старта на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне в беседе с телеканалом NRK в субботу, 30 января.

По словам спортсмена, как предполагалось, был «легкий хаос», много падений, потому что «если идешь за кем-то, то просто выхода нет и нет возможности обойти».

«И [россиянин Александр] Большунов был очень хорош, к сожалению. Он также упал, но он же как бульдозер — поднялся, перешагнул через всех и побежал. Следовало ли норвежской команде поднять темп, когда Большунов упал? Мы не рассуждаем подобным образом, чтобы пытаться извлечь преимущество из чьей-то неудачи. Не думаю, что кто-то из нас так думал», — сказал Иверсен.

Ранее 30 января сообщалось, что Большунов занял первое место в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Россиянин пришел к финишу, показав время 35 минут 16,3 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо, третье — его соотечественник Пол Голберг.

По ходу гонки Большунов упал и откатился на 38-е место, но спустя несколько километров сумел вернуться в лидирующую группу.