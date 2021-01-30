Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Более 300 жалоб поступило из-за нового закона об украинском языке
Общество
В России проиндексируют выплаты военным
Мир
США перебросили в Тихоокеанский регион четыре бомбардировщика B-52H
Спорт
СКА и «Локомотив» вышли в плей-офф Кубка Гагарина
Мир
Во Франции оштрафовали более 90 человек за участие в незаконной вечеринке
Общество
Роскомнадзор потребовал у Telegram прекратить распространение данных россиян
Спорт
Александр Большунов победил в масс-старте на этапе Кубка мира в Швеции
Общество
МВД вновь призвало россиян не участвовать в несанкционированных акциях
Мир
Шредер объяснил необходимость «Северного потока – 2» для Германии

Норвежский лыжник Иверсен сравнил Большунова с бульдозером

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал результат масс-старта на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне в беседе с телеканалом NRK в субботу, 30 января.

Битва тарана: Большунов и Клебо выявят сильнейшего в Фалуне
А для Сергея Устюгова шведский этап станет последним шансом попасть на ЧМ

По словам спортсмена, как предполагалось, был «легкий хаос», много падений, потому что «если идешь за кем-то, то просто выхода нет и нет возможности обойти».

«И [россиянин Александр] Большунов был очень хорош, к сожалению. Он также упал, но он же как бульдозер — поднялся, перешагнул через всех и побежал. Следовало ли норвежской команде поднять темп, когда Большунов упал? Мы не рассуждаем подобным образом, чтобы пытаться извлечь преимущество из чьей-то неудачи. Не думаю, что кто-то из нас так думал», — сказал Иверсен.

Ранее 30 января сообщалось, что Большунов занял первое место в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Россиянин пришел к финишу, показав время 35 минут 16,3 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо, третье — его соотечественник Пол Голберг.

По ходу гонки Большунов упал и откатился на 38-е место, но спустя несколько километров сумел вернуться в лидирующую группу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021