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Водохранилище объемом 1 млн куб. м строят в Коми

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В городе Микунь Усть-Вымского района Коми продолжается строительство водовода и водохранилища. «Сейчас идут работы по строительству водохранилища с объемом воды 1 млн куб. м, а также по возведению магистрального водовода в две нитки диаметром 280 мм из пластиковых труб», – пояснили в районной администрации.

Проект считается сложным из-за пересечения магистральных газопроводов и нефтепроводов, железной дороги и речек, а также стесненных условий как в самом городе, так и по трассе прохождения водовода, передает ИА «Комиинформ».

Согласно распоряжению об утверждении Адресной инвестиционной программы Коми в этом году на строительство станций водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения «Пожня-Ель» в Ухте выделено 232 млн рублей.

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