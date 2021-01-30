Скейт-парк и памп-трек построят в Нижнекамске

В этом году в Нижнекамске на территории парка «Солнечная поляна» начнется строительство экстрим-парка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новая общественная территория будет включать скейт-парк и памп-трек — специальную велосипедную трассу с неровностями. На стороне леса возведут пространство для прогулок с навесами, а на стороне, выходящей к дороге, построят перголу, которая объединит коммерческие павильоны, а также будет служить смотровой площадкой. Как отмечает ИА «Татар-информ», в центре экстрим-парка соорудят площадку с амфитеатром для проведения мероприятий.

Ранее на заседании совета муниципалитета в Высокогорском районе Татарстана обсудили создание промышленного парка у трассы М-7 «Волга» и запуск масштабного туристического проекта «Голубые озера». Реализация начнется в этом году. Мероприятия займут несколько лет. Голубые озера — система озер на территории города Казани и Высокогорского района, а также заповедник, расположенный на прилегающей к озерам заболоченной и лесной территории.