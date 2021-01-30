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США перебросили в Тихоокеанский регион четыре бомбардировщика B-52H

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Группа из четырех американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress переброшена на авиабазу на острове Гуам в Тихом океане, сообщило 30 января командование тихоокеанских ВВС США.

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Как отмечает портал Mehrnews, переброска бомбардировщиков в регион, вероятно, связана с непростыми отношениями Вашингтона и Пекина.

Так, один из самолетов перед посадкой совершил пролет над спорными водами и островами в Южно-Китайском море, права на принадлежность которых отстаивает Китай.

В настоящее время в районе Южно-Китайского моря находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Theodore Roosevelt (CVN-71).

24 января новый глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси заявил, что США готовы защищать острова Сенкаку, территориальную принадлежность которых оспаривает Китай.

Эти острова являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. По версии Токио, они принадлежат Японии с 1895 года, в Пекине же утверждают, что на картах 1783 и 1785 годов они обозначены как китайская территория под названием Дяоюйдао.

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