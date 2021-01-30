Названы противопоказанные для употребления на завтрак продукты

Врач-диетолог Анжелика Дюваль перечислила продукты, которые не стоит употреблять на завтрак.

В эфире «Радио 1» 29 января специалист отметила, что в первую очередь категорически не рекомендует есть с утра бутерброды, так как с ночи необходимо пополнить запас витаминов и микроэлементов.

Если же на завтрак будут продукты, содержащие консерванты, сахар и дрожжи, например, белый хлеб или колбасы, то организм будет занят перевариванием тяжелой пищи вместо восполнения запасов полезных веществ.

Еще один продукт, от которого стоит отказаться на завтрак, — кофе. Врач объяснила, что этот любимый многими напиток дает заряд бодрости лишь на короткий срок, затем энергия идет на спад.

«Но самое вредное в нем — то, что он подавляет чувство голода, и кофеманы это прекрасно знают», — указала Дюваль.

В связи с этим она назвала кофе одной из причин набора веса, так как к вечеру организм начинает хотеть есть еще больше.

В качестве полезного завтрака врач назвала каши, омлет и салат с куриной грудкой.

21 декабря врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет, особенно во время пандемии коронавируса. Специалист отметила, что в меню обязательно должны присутствовать белок, микроэлементы и набор витаминов. Особенно важны С и D.