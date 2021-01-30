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Двух сотрудников Роспотребнадзора арестовали по делу о крупной взятке

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Заместитель главного государственного санитарного врача по Северному административному округу Москвы Виктория Зотова и глава группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислав Томилов арестованы по делу о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Соответствующее решение принял Савеловский суд Москвы в субботу, 30 января.

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Кроме того, арестован также и подозреваемый в даче взятки. Речь идет о главе испытательного лабораторного центра «Экология» Александре Малютине.

«Савеловским районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании <...> меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта 2021 года», — заявили в пресс-службе суда, уточнив, что решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Зотову и Томилова обвиняют по ст. 290, ч. 6 УК РФ о получении взятки, а Малютина по ст. 291, ч. 5 УК РФ о даче взятки в особо крупном размере. Подробности расследования в отношении подозреваемых пока не раскрываются.

Ранее в этот же день стало известно, что заместитель руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейскому автономному округу Роман Исайкин был задержан за получение взятки. Сообщалось ,что изначально он был помещен в изолятор временного содержания, но потом отправлен под домашний арест.

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